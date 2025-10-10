Хитрый тест ПДД: о чем предупреждает дорожный знак

Тест ПДД — о чем предупреждает дорожный знак
Задача на знание дорожных знаков. О чем предупреждают изображенные на рисунке дорожный знак и табличка к нему?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- О том, что через 300 метров впереди несколько опасных поворотов
- О приближении к участку дороги с тройкой опасных поворотов с первым справа.
- О приближении к участку дороги с тремя опасными поворотами с первым слева.
Разбор задачи
Знак 1.3.1 "Несколько поворотов" обозначает участок дороги с двумя и более расположенными друг за другом опасными поворотами, с первым поворотом направо.
Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".
При наличии трех и более поворотов, следующих друг за другом, со знаком нужно применять табличку 7.10 "Количество поворотов" с указанием количества поворотов. Допускается указывать количество поворотов и на самом знаке.
Правильный ответ
№2
