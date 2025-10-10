Хитрый тест ПДД: о чем предупреждает дорожный знак

Что за знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. О чем предупреждают изображенные на рисунке дорожный знак и табличка к нему?

Варианты ответа

О том, что через 300 метров впереди несколько опасных поворотов О приближении к участку дороги с тройкой опасных поворотов с первым справа. О приближении к участку дороги с тремя опасными поворотами с первым слева.

Разбор задачи

Знак 1.3.1 "Несколько поворотов" обозначает участок дороги с двумя и более расположенными друг за другом опасными поворотами, с первым поворотом направо.

Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

При наличии трех и более поворотов, следующих друг за другом, со знаком нужно применять табличку 7.10 "Количество поворотов" с указанием количества поворотов. Допускается указывать количество поворотов и на самом знаке.

Правильный ответ

№2

