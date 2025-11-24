Тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена

Тест ПДР про розворот — яка траєкторія дозволена
Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. За якою з траєкторій водієві червоного автомобіля дозволено розворот у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- За траєкторією А, а також за траєкторією Б, коли на додатковій секції світлофора буде увімкнена зелена стрілка.
- За траєкторіями А та Б.
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Розворот заборонений.
Розбір задачі
На ділянці дороги встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", назва якого говорить сама за себе. Також там нанесена розмітка 1.11, яку дозволяється перетинати з боку її переривчастої частини. Отже, розворот за траєкторією А дозволений.
Траєкторія Б передбачає розворот на перехресті. Дорожня розмітка 1.18 на крайній лівій смузі дороги дозволяє водіям їхати прямо, повернути ліворуч та розвернутися. Але потрібно дочекатися, коли у додатковій секції світлофора загориться зелена стрілочка, яка вказує напрямок ліворуч.
Правильна відповідь
№1
