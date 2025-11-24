Тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена

Як розвернутися? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. За якою з траєкторій водієві червоного автомобіля дозволено розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

За траєкторією А, а також за траєкторією Б, коли на додатковій секції світлофора буде увімкнена зелена стрілка. За траєкторіями А та Б. За траєкторією А. За траєкторією Б. Розворот заборонений.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", назва якого говорить сама за себе. Також там нанесена розмітка 1.11, яку дозволяється перетинати з боку її переривчастої частини. Отже, розворот за траєкторією А дозволений.

Траєкторія Б передбачає розворот на перехресті. Дорожня розмітка 1.18 на крайній лівій смузі дороги дозволяє водіям їхати прямо, повернути ліворуч та розвернутися. Але потрібно дочекатися, коли у додатковій секції світлофора загориться зелена стрілочка, яка вказує напрямок ліворуч.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: