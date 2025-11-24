Відео
Україна
Тест ПДР про розворот — яка траєкторія дозволена

Тест ПДР про розворот — яка траєкторія дозволена

Дата публікації: 24 листопада 2025 19:45
Оновлено: 18:08
Тест ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена
Як розвернутися? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. За якою з траєкторій водієві червоного автомобіля дозволено розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А, а також за траєкторією Б, коли на додатковій секції світлофора буде увімкнена зелена стрілка.
  2. За траєкторіями А та Б.
  3. За траєкторією А.
  4. За траєкторією Б.
  5. Розворот заборонений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена?

На ділянці дороги встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", назва якого говорить сама за себе. Також там нанесена розмітка 1.11, яку дозволяється перетинати з боку її переривчастої частини. Отже, розворот за траєкторією А дозволений.

Траєкторія Б передбачає розворот на перехресті. Дорожня розмітка 1.18 на крайній лівій смузі дороги дозволяє водіям їхати прямо, повернути ліворуч та розвернутися. Але потрібно дочекатися, коли у додатковій секції світлофора загориться зелена стрілочка, яка вказує напрямок ліворуч.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
