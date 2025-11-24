Видео
Україна
Видео

Тест ПДД о развороте — какая траектория разрешена

Тест ПДД о развороте — какая траектория разрешена

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 19:45
обновлено: 18:08
Тест ПДД: какая траектория разворота разрешена
Как развернуться? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание дорожных знаков и разметки. По какой из траекторий водителю красного автомобиля разрешен разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. По траектории А, а также по траектории Б, когда на дополнительной секции светофора будет включена зеленая стрелка.
  2. По траекториям А и Б.
  3. По траектории А.
  4. По траектории Б.
  5. Разворот запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена?

На участке дороги установлен знак 5.29 "Место для разворота", название которого говорит само за себя. Также там нанесена разметка 1.11, которую разрешается пересекать со стороны ее прерывистой части. Следовательно, разворот по траектории А разрешен.

Траектория Б предусматривает разворот на перекрестке. Дорожная разметка 1.18 на крайней левой полосе дороги позволяет водителям ехать прямо, повернуть налево и развернуться. Но нужно дождаться, когда в дополнительной секции светофора загорится зеленая стрелочка, указывающая направление налево.

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
