Тест ПДД: какая траектория разворота разрешена

Как развернуться? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание дорожных знаков и разметки. По какой из траекторий водителю красного автомобиля разрешен разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

По траектории А, а также по траектории Б, когда на дополнительной секции светофора будет включена зеленая стрелка. По траекториям А и Б. По траектории А. По траектории Б. Разворот запрещен.

Разбор задачи

На участке дороги установлен знак 5.29 "Место для разворота", название которого говорит само за себя. Также там нанесена разметка 1.11, которую разрешается пересекать со стороны ее прерывистой части. Следовательно, разворот по траектории А разрешен.

Траектория Б предусматривает разворот на перекрестке. Дорожная разметка 1.18 на крайней левой полосе дороги позволяет водителям ехать прямо, повернуть налево и развернуться. Но нужно дождаться, когда в дополнительной секции светофора загорится зеленая стрелочка, указывающая направление налево.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: