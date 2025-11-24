Тест ПДД: разрешено ли водителю повернуть направо

Тест ПДД — может ли водитель повернуть направо
Задача на знание запрещающих дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Можно ли водителю красного автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Можно.
- Нельзя.
Разбор задачи
На перекрестке в дополнительной секции светофора включена зеленая стрелочка, которая разрешает поворот направо. В то же время висит знак 3.22 "Поворот направо запрещен", название которого говорит само за себя.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
То есть сигнал светофора отменяет действие знака 2.3 "Главная дорога". А 3.22 — это запрещающий знак, а не знак приоритета. Его действие не распространяется только на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.
Следовательно, если бы водитель ехал не в красном автомобиле, а сидел за рулем, например, рейсового автобуса или маршрутки, то он мог бы законно повернуть направо.
Правильный ответ
№2
