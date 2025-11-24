Тест ПДД: разрешено ли водителю повернуть направо

Так можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание запрещающих дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Можно ли водителю красного автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Можно. Нельзя.

Разбор задачи

На перекрестке в дополнительной секции светофора включена зеленая стрелочка, которая разрешает поворот направо. В то же время висит знак 3.22 "Поворот направо запрещен", название которого говорит само за себя.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть сигнал светофора отменяет действие знака 2.3 "Главная дорога". А 3.22 — это запрещающий знак, а не знак приоритета. Его действие не распространяется только на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам.

Следовательно, если бы водитель ехал не в красном автомобиле, а сидел за рулем, например, рейсового автобуса или маршрутки, то он мог бы законно повернуть направо.

Правильный ответ

№2

