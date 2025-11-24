Тест ПДР: чи дозволено водію повернути праворуч

Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання заборонних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи можна водієві червоного автомобіля повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Можна. Не можна.

Розбір задачі

На перехресті у додатковій секції світлофора увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє поворот праворуч. Водночас висить знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено", назва якого говорить саме за себе.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто сигнал світлофора скасовує дію знаку 2.3 "Головна дорога". А 3.22 — це заборонний знак, а не знак пріоритету. Його дія не поширюється лише на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Отже, якби водій їхав не у червоному автомобілі, а сидів за кермом, наприклад, рейсового автобуса або маршрутки, то він міг би законно повернути праворуч.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: