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Головна Авто Тест ПДР про перевезення вантажу: хто порушує правила

Тест ПДР про перевезення вантажу: хто порушує правила

Ua ru
18 жовтня 2026 19:45
Хитрий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила перевезення вантажу
Перевезення вантажу машиною та мотоциклом з боковим причепом. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання розпізнавальних знаків та з теми про перевезення вантажу. Автомобіль та мотоцикл з боковим причепом мають вантажі, які виступають за габарити транспортних засобів спереду та ззаду. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій вантажного автомобіля.
  2. Лише водій мотоцикла.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

Обидва транспортні засоби перевозять вантаж, який виступає за габарити спереду та ззаду більше як на 1 м. Вантажний автомобіль везе дерев'яні бруси, а мотоцикл з боковим причепом — драбину.

Відповідно до пункту 22.4 ПДР, вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений розпізнавальним знаком "Негабаритний вантаж" (пункт 30.3 (з) ПДР).

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Розділ 22 ПДР не забороняє перевозити подібний негабаритний вантаж на мотоциклах з боковим причепом за умови дотримання вимог щодо його позначення.

Обидва водії позначили вантаж відповідними розпізнавальними знаками, жоден з них не порушує правил.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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