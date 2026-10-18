Хитрий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила перевезення вантажу

Перевезення вантажу машиною та мотоциклом з боковим причепом. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання розпізнавальних знаків та з теми про перевезення вантажу. Автомобіль та мотоцикл з боковим причепом мають вантажі, які виступають за габарити транспортних засобів спереду та ззаду. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише водій вантажного автомобіля. Лише водій мотоцикла. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Обидва транспортні засоби перевозять вантаж, який виступає за габарити спереду та ззаду більше як на 1 м. Вантажний автомобіль везе дерев'яні бруси, а мотоцикл з боковим причепом — драбину.

Відповідно до пункту 22.4 ПДР, вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений розпізнавальним знаком "Негабаритний вантаж" (пункт 30.3 (з) ПДР).

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Розділ 22 ПДР не забороняє перевозити подібний негабаритний вантаж на мотоциклах з боковим причепом за умови дотримання вимог щодо його позначення.

Обидва водії позначили вантаж відповідними розпізнавальними знаками, жоден з них не порушує правил.

Правильна відповідь №4

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