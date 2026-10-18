Хитрий тест ПДР: хто з водіїв порушує правила перевезення вантажу

Тест ПДР про перевезення вантажу: хто порушує правила
Задача на знання розпізнавальних знаків та з теми про перевезення вантажу. Автомобіль та мотоцикл з боковим причепом мають вантажі, які виступають за габарити транспортних засобів спереду та ззаду. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій вантажного автомобіля.
- Лише водій мотоцикла.
- Обидва водії порушують правила.
- Обидва водії не порушують правила.
Розбір задачі
Обидва транспортні засоби перевозять вантаж, який виступає за габарити спереду та ззаду більше як на 1 м. Вантажний автомобіль везе дерев'яні бруси, а мотоцикл з боковим причепом — драбину.
Відповідно до пункту 22.4 ПДР, вантаж, що виступає за габарити транспортного засобу спереду або ззаду більш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, повинен бути позначений розпізнавальним знаком "Негабаритний вантаж" (пункт 30.3 (з) ПДР).
Розділ 22 ПДР не забороняє перевозити подібний негабаритний вантаж на мотоциклах з боковим причепом за умови дотримання вимог щодо його позначення.
Обидва водії позначили вантаж відповідними розпізнавальними знаками, жоден з них не порушує правил.
Правильна відповідь №4
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