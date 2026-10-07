Тест ПДР про напрямки руху: куди можна їхати водієві

Корисний тест ПДР: куди водію дозволено продовжити рух
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Водію білого автомобіля на перехресті пропонуються чотири напрямки для продовження руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. Куди йому дозволено їхати у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Ліворуч.
- Прямо та праворуч.
- Прямо.
- Прямо, праворуч та розворот.
- Прямо та на розворот.
- У будь-якому напрямку.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено два дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Перший знак розвʼязати задачу не допоможе, адже ми не визначаємо черговість проїзду перехрестя.
Знак 5.7.1 інформує, що на перехрещуваній дорозі рух організовано в одному напрямку — праворуч. Він категорично забороняє поворот ліворуч, позаяк у такому разі водій опиниться на смузі зустрічного руху.
Рух прямо та поворот праворуч дозволені. Також не забороняється розворот, адже знак дозволяє цей маневр за умови, що автомобіль не залишає межі перехрестя під час його виконання.
Правильна відповідь №4
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