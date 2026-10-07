Тест ПДР про напрямки руху: куди можна їхати водієві

Траєкторії руху білого авто на перехресті. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Водію білого автомобіля на перехресті пропонуються чотири напрямки для продовження руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. Куди йому дозволено їхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

Ліворуч. Прямо та праворуч. Прямо. Прямо, праворуч та розворот. Прямо та на розворот. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено два дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Перший знак розвʼязати задачу не допоможе, адже ми не визначаємо черговість проїзду перехрестя.

Знак 5.7.1 інформує, що на перехрещуваній дорозі рух організовано в одному напрямку — праворуч. Він категорично забороняє поворот ліворуч, позаяк у такому разі водій опиниться на смузі зустрічного руху.

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Рух прямо та поворот праворуч дозволені. Також не забороняється розворот, адже знак дозволяє цей маневр за умови, що автомобіль не залишає межі перехрестя під час його виконання.

Правильна відповідь №4

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