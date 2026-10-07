Тест ПДД о направлениях движения: куда может ехать водитель

Полезный тест ПДД: куда водителю разрешено продолжить движение
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. Водителю белого автомобиля на перекрестке предлагаются четыре направления для продолжения движения: прямо, направо, налево и разворот. Куда ему разрешено ехать в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Налево.
- Прямо и направо.
- Прямо.
- Прямо, направо и разворот.
- Прямо и разворот.
- В любом направлении.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Первый знак не поможет решить задачу, ведь мы не определяем очередность проезда перекрестка.
Знак 5.7.1 сообщает, что на пересекаемой дороге движение организовано в одном направлении — направо. Он категорически запрещает поворот налево, поскольку в таком случае водитель окажется на полосе встречного движения.
Движение прямо и поворот направо разрешены. Также не запрещен разворот, ведь знак разрешает этот маневр при условии, что автомобиль не покидает пределы перекрестка во время его выполнения.
Правильный ответ №4
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