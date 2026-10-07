Тест ПДД о направлениях движения: куда может ехать водитель

Траектории движения белого авто на перекрестке. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков. Водителю белого автомобиля на перекрестке предлагаются четыре направления для продолжения движения: прямо, направо, налево и разворот. Куда ему разрешено ехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Налево. Прямо и направо. Прямо. Прямо, направо и разворот. Прямо и разворот. В любом направлении.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Первый знак не поможет решить задачу, ведь мы не определяем очередность проезда перекрестка.

Знак 5.7.1 сообщает, что на пересекаемой дороге движение организовано в одном направлении — направо. Он категорически запрещает поворот налево, поскольку в таком случае водитель окажется на полосе встречного движения.

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Движение прямо и поворот направо разрешены. Также не запрещен разворот, ведь знак разрешает этот маневр при условии, что автомобиль не покидает пределы перекрестка во время его выполнения.

Правильный ответ №4

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