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Тест ПДД о перевозке грузов: кто нарушает правила

Ua ru
18 октября 2026 19:45
Хитрый тест ПДД: кто из водителей нарушает правила перевозки грузов
Перевозка груза на машине и мотоцикле с боковым прицепом. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание опознавательных знаков и по теме о перевозке грузов. Автомобиль и мотоцикл с боковым прицепом везут грузы, которые выступают за габариты транспортных средств спереди и сзади. Кто из водителей нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель грузового автомобиля.
  2. Только водитель мотоцикла.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Оба транспортных средства перевозят груз, который выступает за габариты спереди и сзади более чем на 1 м. Грузовой автомобиль везет деревянные брусья, а мотоцикл с боковым прицепом — лестницу.

В соответствии с пунктом 22.4 ПДД, груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м, а по ширине превышает 0,4 м от внешнего края переднего или заднего габаритного огня, должен быть обозначен распознавательным знаком "Негабаритный груз" (пункт 30.3 (з) ПДД).

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Раздел 22 ПДД не запрещает перевозить подобный негабаритный груз на мотоциклах с боковым прицепом при условии соблюдения требований по его обозначению.

Оба водителя обозначили груз соответствующими знаками, ни один из них не нарушает правил.

Правильный ответ №4

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авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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