Хитрый тест ПДД: кто из водителей нарушает правила перевозки грузов

Тест ПДД о перевозке грузов: кто нарушает правила
Задача на знание опознавательных знаков и по теме о перевозке грузов. Автомобиль и мотоцикл с боковым прицепом везут грузы, которые выступают за габариты транспортных средств спереди и сзади. Кто из водителей нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель грузового автомобиля.
- Только водитель мотоцикла.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
Оба транспортных средства перевозят груз, который выступает за габариты спереди и сзади более чем на 1 м. Грузовой автомобиль везет деревянные брусья, а мотоцикл с боковым прицепом — лестницу.
В соответствии с пунктом 22.4 ПДД, груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м, а по ширине превышает 0,4 м от внешнего края переднего или заднего габаритного огня, должен быть обозначен распознавательным знаком "Негабаритный груз" (пункт 30.3 (з) ПДД).
Раздел 22 ПДД не запрещает перевозить подобный негабаритный груз на мотоциклах с боковым прицепом при условии соблюдения требований по его обозначению.
Оба водителя обозначили груз соответствующими знаками, ни один из них не нарушает правил.
Правильный ответ №4
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