Тест ПДР про перехрестя з трамваєм: хто проїде першим

Схема руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з тем про проїзд перехресть та про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. На перехресті вантажівка проїжджає прямо, жовтий трамвай та червоний автомобіль повертають ліворуч, а синій трамвай — праворуч. Який транспортний засіб проїде це перехрестя першим, а який останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Трамваї перші, червоний автомобіль останній. Вантажівка перша, червоний автомобіль останній. Трамваї перші, вантажний останній. Вантажівка перша, трамваї останній. Синій трамвай перший, жовтий трамвай останній. Синій трамвай перший, червоний автомобіль останній.

Розбір задачі

Маємо нерегульоване перехрестя, перед яким встановлено знаки пріоритету: 2.3 "Головна дорога" та 2.1 "Дати дорогу".

Згідно з вимогами знаків, на головній дорозі перебувають синій трамвай, вантажний автомобіль та червоний легковик. Жовтий трамвай під'їхав з боку знака 2.1, тому він перебуває на другорядній дорозі.

Відповідно до пункту 16.11 ПДР, на нерегульованому перехресті водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до цього перехрестя по головній дозволеній дорозі.

Трамвай має перевагу перед безрейковими машинами лише за рівних умов (пункт 16.12 ПДР), у цій ситуації жовтий трамвай втрачає пріоритет та проїде перехрестя останнім.

Серед тих, хто перебуває на головній дорозі, синій трамвай має безумовну перевагу перед автомобілями незалежно від напрямку свого руху (пункт 16.12 ПДР). Тому синій трамвай проїде перехрестя першим.

Оранжевий проблисковий маячок на вантажівці, відповідно до пункту 3.6 ПДР, слугує лише для привертання уваги та попередження про небезпеку і не надає переваги в русі.

Проте вантажівка рухається прямо, а червоний автомобіль повертає ліворуч. За пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, які рухаються прямо або повертають праворуч. Тому вантажний автомобіль проїде другим, а червоний легковик — третім.

Правильна відповідь №5

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