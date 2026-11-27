Біле авто повертає праворуч з лівої смуги на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків, а також з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій білого автомобіля збирається повернути праворуч з крайньої лівої смуги, позаяк праву зайняла зламана червона машина. Чи дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо водій там живе. Дозволяється, якщо водій там працює. Умови, зазначені у варіантах 2 і 3. Заборонено.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено знак пріоритету 2.3 "Головна дорога", інформаційно-вказівний знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" (не плутайте зі знаком 4.1 "Рух прямо") та знак 5.32.3 "Тупик". Дорога, якою рухаються автомобілі, має дві смуги для руху в одному напрямку.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Проте крайню праву смугу зайняв зламаний червоний автомобіль з увімкненою аварійною світловою сигналізацією.

Читайте також:

У таких випадках пункт 10.6 ПДР дозволяє відступати від вимог пункту 10.4 та виконувати поворот не з відповідного крайнього положення за умови безпечного проїзду.

Водночас знак 5.32.3 "Тупик" лише повідомляє, що дорога праворуч не має наскрізного проїзду, але не забороняє заїжджати туди без жодних умов щодо проживання чи роботи.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: