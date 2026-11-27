Белая машина поворачивает направо с левой полосы на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков, а также по теме начала движения и изменения его направления. Водитель белого автомобиля собирается повернуть направо с крайней левой полосы, так как правую заняла сломанная красная машина. Разрешено ли выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если водитель там живет. Разрешается, если водитель там работает. Условия, указанные во вариантах 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога", информационно-указательный знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" (не путайте со знаком 4.1 "Движение прямо") и знак 5.32.3 "Тупик". Дорога, по которой движутся автомобили, имеет две полосы для движения в одном направлении.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Однако крайнюю правую полосу занял сломанный красный автомобиль с включенной аварийной световой сигнализацией.

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В таких случаях пункт 10.6 ПДД разрешает отступать от требований пункта 10.4 и совершать поворот не из соответствующего крайнего положения при условии безопасного проезда.

В то же время знак 5.32.3 "Тупик" лишь сообщает, что дорога справа не имеет сквозного проезда, но не запрещает заезжать туда без каких-либо условий относительно проживания или работы.

Правильный ответ №1

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