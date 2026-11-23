Тест по ПДД для умных водителей: куда можно ехать
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о начале движения и изменения его направления. Водителю красного автомобиля предлагаются три траектории: направо (А), прямо (Б) и налево (В). В каких направлениях он может продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- А и Б.
- А и В.
- Б и В.
- В.
- Б.
- Все направления допустимы.
Разбор задачи
На перекрестке установлены знаки 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Они информируют водителя, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением.
Следовательно, в направлении Б водитель красного автомобиля будет двигаться по встречной полосе, что правилами запрещено.
Также водитель не может повернуть направо (А), ведь он находится в левой полосе.
В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.
Таким образом, этот пункт правил позволяет водителю выполнить поворот налево (В).
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: