Красный автомобиль на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о начале движения и изменения его направления. Водителю красного автомобиля предлагаются три траектории: направо (А), прямо (Б) и налево (В). В каких направлениях он может продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

А и Б. А и В. Б и В. В. Б. Все направления допустимы.

Разбор задачи

На перекрестке установлены знаки 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Они информируют водителя, что за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением.

Следовательно, в направлении Б водитель красного автомобиля будет двигаться по встречной полосе, что правилами запрещено.

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Также водитель не может повернуть направо (А), ведь он находится в левой полосе.

В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Таким образом, этот пункт правил позволяет водителю выполнить поворот налево (В).

Правильный ответ №4

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