Червоний автомобіль на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водієві червоного автомобіля пропонуються три траєкторії: праворуч (А), прямо (Б) та ліворуч (В). За якими напрямками він може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

А та Б. А та В. Б та В. В. Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті встановлені знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Вони інформують водія, що за перехрестям розпочинається дорога з двостороннім рухом.

Отже, за напрямком Б водій червоного авто буде рухатися по зустрічній смузі, що правилами заборонено.

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Також водій не може повернути праворуч (А), адже знаходиться у лівій смузі.

Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Таким чинам цей пункт правил дозволяє водієві виконати поворот ліворуч (В).

Правильна відповідь №4

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