Тест ПДР для розумних водіїв: куди можна їхати
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водієві червоного автомобіля пропонуються три траєкторії: праворуч (А), прямо (Б) та ліворуч (В). За якими напрямками він може продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- А та Б.
- А та В.
- Б та В.
- В.
- Б.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
На перехресті встановлені знаки 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Вони інформують водія, що за перехрестям розпочинається дорога з двостороннім рухом.
Отже, за напрямком Б водій червоного авто буде рухатися по зустрічній смузі, що правилами заборонено.
Також водій не може повернути праворуч (А), адже знаходиться у лівій смузі.
Відповідно до пункту 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.
Таким чинам цей пункт правил дозволяє водієві виконати поворот ліворуч (В).
Правильна відповідь №4
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