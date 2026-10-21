Траєкторії руху червоного авто. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. На ділянці дороги з двома перехрестями водію червоного автомобіля запропоновані чотири траєкторії руху: праворуч (А, В) та ліворуч (Б, Г). Який напрямок руху йому дозволений у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Напрямок А. Напрямки А та В. Напрямок Б. Усі напрямки, окрім Б. Напрямки Г та Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Перед першим перехрестям встановлено знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у зазначених напрямках. Але дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Тому, на першому перехресті знак дозволяє рух прямо та праворуч (напрямок А), а поворот ліворуч (напрямок Б) заборонений.

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На другому перехресті дія знака припиняється, тому водій може рухатися в будь-якому напрямку.

Отже, серед усіх зображених напрямків, забороненим є лише Б (ліворуч).

Правильна відповідь №4