Тест ПДР на увагу водія: куди може їхати автомобіль
Задача на знання вимог наказових дорожніх знаків. На ділянці дороги з двома перехрестями водію червоного автомобіля запропоновані чотири траєкторії руху: праворуч (А, В) та ліворуч (Б, Г). Який напрямок руху йому дозволений у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Напрямок А.
- Напрямки А та В.
- Напрямок Б.
- Усі напрямки, окрім Б.
- Напрямки Г та Б.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Перед першим перехрестям встановлено знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у зазначених напрямках. Але дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.
Тому, на першому перехресті знак дозволяє рух прямо та праворуч (напрямок А), а поворот ліворуч (напрямок Б) заборонений.
На другому перехресті дія знака припиняється, тому водій може рухатися в будь-якому напрямку.
Отже, серед усіх зображених напрямків, забороненим є лише Б (ліворуч).