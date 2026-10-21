Тест ПДД на внимательность водителя: куда может ехать автомобиль
Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. На участке дороги с двумя перекрестками водителю красного автомобиля предложены четыре траектории движения: направо (А, В) и налево (Б, Г). Какое направление движения ему разрешены в ситуации, изображённой на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Направление А.
- Направления А и В.
- Направление Б.
- Все направления, кроме Б.
- Направления Г и Б.
- Все направления допускаются.
Разбор задачи
Перед первым перекрестком установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях. Однако действие этого знака распространяется только на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.
Поэтому на первом перекрестке знак разрешает движение прямо и направо (направление А), а поворот налево (направление Б) запрещен.
На втором перекрестке действие знака прекращается, поэтому водитель может двигаться в любом направлении.
Следовательно, из всех изображенных направлений запрещено только Б (налево).