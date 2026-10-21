Траектории движения красного автомобиля. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предписывающих дорожных знаков. На участке дороги с двумя перекрестками водителю красного автомобиля предложены четыре траектории движения: направо (А, В) и налево (Б, Г). Какое направление движения ему разрешены в ситуации, изображённой на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Направление А. Направления А и В. Направление Б. Все направления, кроме Б. Направления Г и Б. Все направления допускаются.

Разбор задачи

Перед первым перекрестком установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях. Однако действие этого знака распространяется только на пересечение проезжих частей, перед которым он установлен.

Поэтому на первом перекрестке знак разрешает движение прямо и направо (направление А), а поворот налево (направление Б) запрещен.

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На втором перекрестке действие знака прекращается, поэтому водитель может двигаться в любом направлении.

Следовательно, из всех изображенных направлений запрещено только Б (налево).

Правильный ответ №4