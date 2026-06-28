Корисний тест ПДР: чи може водій поставити авто на стоянку

Схема паркування авто. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог дорожньої розмітки. Водій червоного автомобіля має намір припаркуватися біля правого краю проїзної частини. Дорожні знаки на цій ділянці відсутні, проте поверх бордюру нанесена горизонтальна дорожня розмітка 1.4 (жовта суцільна лінія). Чи дозволяється йому поставити свою машину на стоянку у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, але без заїзду на бордюр. Забороняється.

Розбір задачі

Згідно з Додатком 2 до ПДР, суцільна жовта лінія позначає місця, де забороняється зупинка транспортних засобів. Вона може застосовуватися самостійно або разом зі знаком 3.34 "Зупинку заборонено".

За загальним правилом, у будь-якому місці, де заборонено зупинку, автоматично забороняється і стоянка автомобілів.

Якби лінія поверх бордюру була переривчастою (розмітка 1.10.1), вона б забороняла лише стоянку, дозволяючи короткочасну зупинку. У зображеній ситуації лінія суцільна, тож вона вводить сувору заборону на обидва маневри.

Правильна відповідь №3

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