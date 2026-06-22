Тест ПДР на перехресті: хто має поступитися дорогою

Схема проїзду перехрестя. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. На нерегульованому перехресті перетинаються траєкторії руху синього легкового автомобіля, що їде прямо, та трамвая, який повертає праворуч. Водій якого транспортного засобу повинен дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій легкового автомобіля. Водій трамвая.

Розбір задачі

Перед обома учасниками руху встановлено дорожній знак 2.3 "Головна дорога". Це свідчить про те, що вони перебувають у рівнозначних умовах на головній дорозі.

Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Той факт, що синій автомобіль їде прямо без зміни напрямку, а трамвай маневрує та повертає, не позбавляє рейковий транспорт його пріоритету в рівнозначних умовах.

Таким чином, саме водій синього легкового автомобіля зобов'язаний пропустити рейковий транспорт.

Правильна відповідь №1

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