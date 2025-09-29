Відео
Тест ПДР на перехресті — хто кому має дати дорогу

Тест ПДР на перехресті — хто кому має дати дорогу

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:45
Цікавий тест ПДР на перехресті: хто кому має дати дорогу
Хто перший? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Якому транспортному засобу має поступитися водій білого легкового автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Варіанти відповіді

  1. Трамваю.
  2. Трамваю та фургону.
  3. Жодному.
  4. Фургону.

Розбір задачі

Тест з ПДР: який порядок руху на перехресті?

На перехресті водії білого автомобіля та трамвая проїжджають прямо, а водій білого фургону повертає ліворуч.

Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на другорядній дорозі перебуває трамвай, а легковик та фургон — на головних. Отже, трамвай проїде перехрестя останнім

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

А першим проїде водій фургона, адже перебуваючи на рівнозначній з водієм білого легковика дорозі, наближається до нього з правого боку.

Читаємо пункти 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
