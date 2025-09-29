Интересный тест ПДД на перекрестке: кто кому должен дать дорогу

Кто первый? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какому транспортному средству должен уступить водитель белого легкового автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Варианты ответа

Трамваю. Трамваю и фургону. Никакому. Фургону.

Разбор задачи

На перекрестке водители белого автомобиля и трамвая проезжают прямо, а водитель белого фургона поворачивает налево.

Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на второстепенной дороге находится трамвай, а легковушка и фургон — на главных. Следовательно, трамвай проедет перекресток последним

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

А первым проедет водитель фургона, ведь находясь на равнозначной с водителем белой легковушки дороге, приближается к нему с правой стороны.

Читаем пункты 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№4

