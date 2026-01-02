Тест з ПДР: за якими траєкторіями дозволено рух трактора?

Траєкторії руху трактора на дорозі з трьома смугами та встановленими знаками. Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання дорожніх знаків та розмітка, а також з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якими траєкторіями може рухатися водій трактора у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

За усіма. А або В. Лише А. Лише Б.

Розбір задачі

На смузі, якою їде трактор, нанесено розмітку 1.18, яка вказує дозволені напрямки руху — прямо та ліворуч. Але крайня права смуга вільна, тому водій трактора для руху прямо мав обрати саме її.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Для розвороту водій мав зайняти відповідне крайнє положення на дорозі.

Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту".

Знак 3.16 "Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує 4 т, заборонено" та табличка 7.3.3 "Напрямок дії", явно не поширюються на відносно легкий трактор. Отже, поворот ліворуч не заборонений.

Правильна відповідь

№4

