Тест ПДД — куда может проехать трактор

Тест ПДД — куда может проехать трактор

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 19:45
Тест по ПДД: по каким траекториям разрешено движение трактора?
Траектории движения трактора на дороге с тремя полосами и установленными знаками. Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание дорожных знаков и разметки, а также по теме о расположении транспортных средств на дороге. По каким траекториям может двигаться водитель трактора в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. По всем.
  2. А или В.
  3. Только А.
  4. Только Б.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може поїхати трактор?

На полосе, по которой едет трактор, нанесена разметка 1.18, которая указывает разрешенные направления движения - прямо и налево. Но крайняя правая полоса свободна, поэтому водитель трактора для движения прямо должен был выбрать именно ее.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Для разворота водитель должен был занять соответствующее крайнее положение на дороге.

Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота".

Знак 3.16 "Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает 4 т, запрещено" и табличка 7.3.3 "Направление действия", явно не распространяются на относительно легкий трактор. Следовательно, поворот налево не запрещен.

Правильный ответ

№4


Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
