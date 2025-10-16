Швидкий тест ПДР: який знак попереджає про перехрещення доріг

Що попереджає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків. Який з зображених знаків попереджає про наближення водія до перехрещення рівнозначних доріг?

Варіанти відповіді

Знак 1. Знак 2. Знак 3.

Розбір задачі

Знак 1. 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг" установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

Знак 2. 1.5.1 "Звуження дороги" попереджає про звуження дороги з обох сторін і установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

Знак 3. 1.26 "Двосторонній рух" знак встановлюється на початку ділянки дороги (проїзної частини) з зустрічним рухом після одностороннього поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

Правильна відповідь

№1

