Тест ПДР — який знак попереджає про перехрещення доріг

Тест ПДР — який знак попереджає про перехрещення доріг

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 19:45
Оновлено: 19:02
Швидкий тест ПДР: який знак попереджає про перехрещення доріг
Що попереджає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків. Який з зображених знаків попереджає про наближення водія до перехрещення рівнозначних доріг?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Знак 1.
  2. Знак 2.
  3. Знак 3.

Розбір задачі

Тест з ПДР: який знак вказує на перехрещення рівнозначних доріг?

Знак 1. 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг" установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

Знак 2. 1.5.1 "Звуження дороги" попереджає про звуження дороги з обох сторін і установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

Знак 3. 1.26 "Двосторонній рух" знак встановлюється на початку ділянки дороги (проїзної частини) з зустрічним рухом після одностороннього поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
