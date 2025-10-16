Видео
Видео

Тест ПДД — какой знак предупреждает о перекрестке дорог

Дата публикации 16 октября 2025 19:45
обновлено: 19:02
Быстрый тест ПДД: какой знак предупреждает о перекрестке дорог
Что предупреждает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предупредительных дорожных знаков. Какой из изображенных знаков предупреждает о приближении водителя к перекрестку равнозначных дорог?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знак 1.
  2. Знак 2.
  3. Знак 3.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який знак вказує на перехрещення рівнозначних доріг?

Знак 1. 1.21 "Перекресток равнозначных дорог" устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Знак 2. 1.5.1 "Сужение дороги" предупреждает о сужении дороги с обеих сторон и устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Знак 3. 1.26 "Двустороннее движение" знак устанавливается в начале участка дороги (проезжей части) со встречным движением после одностороннего вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Правильный ответ

№1

