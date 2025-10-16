Быстрый тест ПДД: какой знак предупреждает о перекрестке дорог

Что предупреждает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предупредительных дорожных знаков. Какой из изображенных знаков предупреждает о приближении водителя к перекрестку равнозначных дорог?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Знак 1. Знак 2. Знак 3.

Разбор задачи

Знак 1. 1.21 "Перекресток равнозначных дорог" устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Знак 2. 1.5.1 "Сужение дороги" предупреждает о сужении дороги с обеих сторон и устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Знак 3. 1.26 "Двустороннее движение" знак устанавливается в начале участка дороги (проезжей части) со встречным движением после одностороннего вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Правильный ответ

№1

