Быстрый тест ПДД: какой знак предупреждает о перекрестке дорог

Тест ПДД — какой знак предупреждает о перекрестке дорог
Задача на знание предупредительных дорожных знаков. Какой из изображенных знаков предупреждает о приближении водителя к перекрестку равнозначных дорог?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знак 1.
- Знак 2.
- Знак 3.
Разбор задачи
Знак 1. 1.21 "Перекресток равнозначных дорог" устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".
Знак 2. 1.5.1 "Сужение дороги" предупреждает о сужении дороги с обеих сторон и устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".
Знак 3. 1.26 "Двустороннее движение" знак устанавливается в начале участка дороги (проезжей части) со встречным движением после одностороннего вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах — на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".
Правильный ответ
№1
