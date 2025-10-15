Експрес-тест ПДР: який знак не забороняє рух вантажівок

Тест ПДР — який знак не забороняє рух вантажівок
Задача на знання дорожніх знаків. Який дорожній знак не забороняє рух вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т?
Варіанти відповіді
- Знак 1.
- Знаки 1 та 2.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Знаки 2 та 3.
Розбір задачі
Знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Дія знаку поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.
Знак 5.31.2 "Напрямок руху для вантажних автомобілів" показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.
Знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" забороняє рух вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.
Правильна відповідь
№3
