Експрес-тест ПДР: який знак не забороняє рух вантажівок

Що забороняє? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Який дорожній знак не забороняє рух вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Знак 1. Знаки 1 та 2. Знак 2. Знак 3. Знаки 2 та 3.

Розбір задачі

Знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" забороняє рух усіх механічних транспортних засобів. Дія знаку поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт.

Знак 5.31.2 "Напрямок руху для вантажних автомобілів" показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин.

Знак 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" забороняє рух вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: