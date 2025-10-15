Экспресс-тест ПДД: какой знак не запрещает движение грузовиков

Тест ПДД — какой знак не запрещает движение грузовиков
Задача на знание дорожных знаков. Какой дорожный знак не запрещает движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Знак 1.
- Знаки 1 и 2.
- Знак 2.
- Знак 3.
- Знаки 2 и 3.
Разбор задачи
Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" запрещает движение всех механических транспортных средств. Действие знака распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт.
Знак 5.31.2 "Направление движения для грузовых автомобилей" показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.
Знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.
Правильный ответ
№3
