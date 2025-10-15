Видео
Дата публикации 15 октября 2025 07:35
Экспресс-тест ПДД: какой знак не запрещает движение грузовиков
Что запрещает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой дорожный знак не запрещает движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знак 1.
  2. Знаки 1 и 2.
  3. Знак 2.
  4. Знак 3.
  5. Знаки 2 и 3.

Разбор задачи

Тест з ПДР: який знак забороняє проїзд вантажних авто?

Знак 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" запрещает движение всех механических транспортных средств. Действие знака распространяется на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт.

Знак 5.31.2 "Направление движения для грузовых автомобилей" показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин.

Знак 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" запрещает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с такой, которая превышает указанную на знаке, а также тракторов, самоходных машин и механизмов.

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
