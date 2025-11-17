Тест ПДР про поворот ліворуч: яка траєкторія дозволена

Як можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. За якою з траєкторій водій синього автомобіля може заїхати на АЗС у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

За обома траєкторіями можна. За траєкторією А. За траєкторією Б. За обома траєкторіями не можна.

Розбір задачі

Водій має намір повернути ліворуч на автозаправну станцію, але на цій ділянці дороги встановлений дорожній 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку.

Втім, знак робить виключення та не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, зокрема АЗС. Але йдеться лише про поворот праворуч, а водій синього автомобіля планує повернути ліворуч.

Правильна відповідь

№4

