Дата публікації: 17 листопада 2025 07:35
Оновлено: 07:05
Тест ПДР про поворот ліворуч: яка траєкторія дозволена
Як можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. За якою з траєкторій водій синього автомобіля може заїхати на АЗС у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За обома траєкторіями можна.
  2. За траєкторією А.
  3. За траєкторією Б.
  4. За обома траєкторіями не можна.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка траєкторія повороту ліворуч дозволена?

Водій має намір повернути ліворуч на автозаправну станцію, але на цій ділянці дороги встановлений дорожній 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку.

Втім, знак робить виключення та не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, зокрема АЗС. Але йдеться лише про поворот праворуч, а водій синього автомобіля планує повернути ліворуч.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
