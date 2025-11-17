Тест ПДР про поворот ліворуч: яка траєкторія дозволена

Тест ПДР — яка траєкторія повороту ліворуч дозволена
Задача на знання наказових дорожніх знаків. За якою з траєкторій водій синього автомобіля може заїхати на АЗС у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- За обома траєкторіями можна.
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- За обома траєкторіями не можна.
Розбір задачі
Водій має намір повернути ліворуч на автозаправну станцію, але на цій ділянці дороги встановлений дорожній 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку.
Втім, знак робить виключення та не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території, зокрема АЗС. Але йдеться лише про поворот праворуч, а водій синього автомобіля планує повернути ліворуч.
Правильна відповідь
№4
