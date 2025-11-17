Тест ПДД о повороте налево: какая траектория разрешена

Как можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. По какой из траекторий водитель синего автомобиля может заехать на АЗС в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

По обеим траекториям можно. По траектории А. По траектории Б. По обеим траекториям нельзя.

Разбор задачи

Водитель намерен повернуть налево на автозаправочную станцию, но на этом участке дороги установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который позволяет проезд только в указанном направлении.

Впрочем, знак делает исключение и не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории, в частности АЗС. Но речь идет только о повороте направо, а водитель синего автомобиля планирует повернуть налево.

Правильный ответ

№4

