Тест ПДД о повороте налево: какая траектория разрешена

Тест ПДД — какая траектория поворота налево разрешена
Задача на знание предписывающих дорожных знаков. По какой из траекторий водитель синего автомобиля может заехать на АЗС в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- По обеим траекториям можно.
- По траектории А.
- По траектории Б.
- По обеим траекториям нельзя.
Разбор задачи
Водитель намерен повернуть налево на автозаправочную станцию, но на этом участке дороги установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который позволяет проезд только в указанном направлении.
Впрочем, знак делает исключение и не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории, в частности АЗС. Но речь идет только о повороте направо, а водитель синего автомобиля планирует повернуть налево.
Правильный ответ
№4
