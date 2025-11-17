Видео
Видео

Главная Авто Тест ПДД — какая траектория поворота налево разрешена

Тест ПДД — какая траектория поворота налево разрешена

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 07:35
обновлено: 07:05
Тест ПДД о повороте налево: какая траектория разрешена
Как можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. По какой из траекторий водитель синего автомобиля может заехать на АЗС в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. По обеим траекториям можно.
  2. По траектории А.
  3. По траектории Б.
  4. По обеим траекториям нельзя.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яка траєкторія повороту ліворуч дозволена?

Водитель намерен повернуть налево на автозаправочную станцию, но на этом участке дороги установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", который позволяет проезд только в указанном направлении.

Впрочем, знак делает исключение и не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории, в частности АЗС. Но речь идет только о повороте направо, а водитель синего автомобиля планирует повернуть налево.

Правильный ответ

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
