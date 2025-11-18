Хитрий тест ПДР: в якому напрямку дозволений проїзд

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. Який напрямок руху дозволений водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Напрямок А. Напрямки А та В. Напрямок Б. Усі напрямки, окрім Б. Напрямки Г та Б. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля під'їжджає до ділянки дороги з двома перехрестями. Перед першим перехрестям встановлено знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у зазначених напрямках. Але дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Тому, на першому перехресті знак дозволяє рух прямо та праворуч (напрямок А), а поворот ліворуч (напрямок Б) заборонений.

На другому перехресті дія знака припиняється, тому водій може рухатися в будь-якому напрямку.

Таким чином, серед усіх зображених напрямків, забороненим є лише Б.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: