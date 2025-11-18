Відео
Тест ПДР для уважних водіїв — в якому напрямку можна проїжджати

Дата публікації: 18 листопада 2025 07:35
Оновлено: 18:22
Хитрий тест ПДР: в якому напрямку дозволений проїзд
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. Який напрямок руху дозволений водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Напрямок А.
  2. Напрямки А та В.
  3. Напрямок Б.
  4. Усі напрямки, окрім Б.
  5. Напрямки Г та Б.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений рух авто?

Водій червоного автомобіля під'їжджає до ділянки дороги з двома перехрестями. Перед першим перехрестям встановлено знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у зазначених напрямках. Але дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Тому, на першому перехресті знак дозволяє рух прямо та праворуч (напрямок А), а поворот ліворуч (напрямок Б) заборонений.

На другому перехресті дія знака припиняється, тому водій може рухатися в будь-якому напрямку.

Таким чином, серед усіх зображених напрямків, забороненим є лише Б.

Правильна відповідь

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
