Хитрий тест ПДР: в якому напрямку дозволений проїзд

Тест ПДР для уважних водіїв — в якому напрямку можна проїжджати
Задача на знання наказових дорожніх знаків. Який напрямок руху дозволений водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Напрямок А.
- Напрямки А та В.
- Напрямок Б.
- Усі напрямки, окрім Б.
- Напрямки Г та Б.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля під'їжджає до ділянки дороги з двома перехрестями. Перед першим перехрестям встановлено знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє проїзд лише у зазначених напрямках. Але дія цього знака поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.
Тому, на першому перехресті знак дозволяє рух прямо та праворуч (напрямок А), а поворот ліворуч (напрямок Б) заборонений.
На другому перехресті дія знака припиняється, тому водій може рухатися в будь-якому напрямку.
Таким чином, серед усіх зображених напрямків, забороненим є лише Б.
Правильна відповідь
№4
