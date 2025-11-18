Хитрый тест ПДД: в каком направлении разрешен проезд

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Какое направление движения разрешено водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Направление А. Направления А и В. Направление Б. Все направления, кроме Б. Направления Г и Б. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля подъезжает к участку дороги с двумя перекрестками. Перед первым перекрестком установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях. Но действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

Поэтому, на первом перекрестке знак разрешает движение прямо и направо (направление А), а поворот налево (направление Б) запрещен.

На втором перекрестке действие знака прекращается, поэтому водитель может двигаться в любом направлении.

Таким образом, среди всех изображенных направлений, запрещенным является только Б.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: