Видео

Тест ПДД для внимательных водителей — куда можно ехать

Дата публикации 18 ноября 2025 07:35
обновлено: 07:56
Хитрый тест ПДД: в каком направлении разрешен проезд
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Какое направление движения разрешено водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Направление А.
  2. Направления А и В.
  3. Направление Б.
  4. Все направления, кроме Б.
  5. Направления Г и Б.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений рух авто?

Водитель красного автомобиля подъезжает к участку дороги с двумя перекрестками. Перед первым перекрестком установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях. Но действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

Поэтому, на первом перекрестке знак разрешает движение прямо и направо (направление А), а поворот налево (направление Б) запрещен.

На втором перекрестке действие знака прекращается, поэтому водитель может двигаться в любом направлении.

Таким образом, среди всех изображенных направлений, запрещенным является только Б.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
