Хитрый тест ПДД: в каком направлении разрешен проезд

Тест ПДД для внимательных водителей — куда можно ехать
Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Какое направление движения разрешено водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Направление А.
- Направления А и В.
- Направление Б.
- Все направления, кроме Б.
- Направления Г и Б.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля подъезжает к участку дороги с двумя перекрестками. Перед первым перекрестком установлен знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает проезд только в указанных направлениях. Но действие этого знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.
Поэтому, на первом перекрестке знак разрешает движение прямо и направо (направление А), а поворот налево (направление Б) запрещен.
На втором перекрестке действие знака прекращается, поэтому водитель может двигаться в любом направлении.
Таким образом, среди всех изображенных направлений, запрещенным является только Б.
Правильный ответ
№4
