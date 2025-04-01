Тест ПДР для впевнених водіїв — куди може рухатися авто

Куди проїхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та ліворуч Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Ліворуч.

Розбір задачі

На ділянці встановлені дорожні знаки 1.26 "Двосторонній рух" та 7.1.1 "Відстань до об’єкта". Разом ці знаки попереджають водія, що через 800 м починається дорога з двостороннім рухом.

Отже, в зображеній ситуації червоний автомобіль перебуває на дорозі з одностороннім рухом з двома смугами в один бік. Це означає, що водій може спокійно продовжувати рух прямо, але розворот заборонений, адже у такому разі авто опиниться на зустрічній смузі, а це заборонено.

Щодо повороту ліворуч, то водій має намір виконати цей маневр з крайньої правої смуги. Якби дорога була з двостороннім рухом, то жодних проблем. Але водій має намір повернути з односторонньої дороги, тому читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

В зображеній ситуації водій для повороту ліворуч мав зайняти відповідне крайнє положення на лівій смузі.

Правильна відповідь №1

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