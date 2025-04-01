Тест ПДД для уверенных водителей — куда может двигаться авто

Куда проехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предупредительных дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каком направлении разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо. Прямо и налево Налево и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении. Налево.

Разбор задачи

На участке установлены дорожные знаки 1.26 "Двустороннее движение" и 7.1.1 "Расстояние до объекта". Вместе эти знаки предупреждают водителя, что через 800 м начинается дорога с двусторонним движением.

Итак, в изображенной ситуации красный автомобиль находится на дороге с односторонним движением с двумя полосами в одну сторону. Это означает, что водитель может спокойно продолжать движение прямо, но разворот запрещен, ведь в таком случае авто окажется на встречной полосе, а это запрещено.

Что касается поворота налево, то водитель намерен выполнить этот маневр с крайней правой полосы. Если бы дорога была с двусторонним движением, то никаких проблем. Но водитель намерен повернуть с односторонней дороги, поэтому читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

В изображенной ситуации водитель для поворота налево должен был занять соответствующее крайнее положение на левой полосе.

Правильный ответ №1

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