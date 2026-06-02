Тест ПДР для уважних: де можна повернути ліворуч

Схема поворотів автомобіля. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання наказових дорожніх знаків та правил в'їзду на прилеглу територію. На ділянці дороги перед автомобілем встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо". Дія цього знака, встановленого на початку дороги або за перехрестям, поширюється на всю ділянку до наступного перехрестя. Яка траєкторія повороту ліворуч дозволена для в'їзду на автозаправну станцію у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Траєкторія повороту А. Траєкторія повороту Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Заїзди на автозаправну станцію не є перехрестями, позаяк АЗС за правилами належать до прилеглої території. Знак 4.1 не забороняє поворот праворуч на прилеглі території.

У зображеній ситуації водій планує виконати поворот не праворуч, а ліворуч, що у зоні дії цього знака заборонено.

Правильна відповідь №4

