Тест ПДД для внимательных: где можно повернуть налево
Задача на знание предписывающих дорожных знаков и правил въезда на прилегающую территорию. На участке дороги перед автомобилем установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо". Действие этого знака, установленного в начале дороги или за перекрестком, распространяется на весь участок до следующего перекрестка. Какая траектория поворота налево разрешена для въезда на автозаправочную станцию в изображенной на рисунке ситуации?
Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Траектория поворота А.
- Траектория поворота Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Заезды на автозаправочную станцию не являются перекрестками, поскольку АЗС по правилам относятся к прилегающей территории. Знак 4.1 не запрещает поворот направо на прилегающие территории.
В изображенной ситуации водитель планирует выполнить поворот не направо, а налево, что в зоне действия этого знака запрещено.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: