Главная Авто Тест ПДД для внимательных: где можно повернуть налево

Дата публикации 2 июня 2026 20:40
Схема поворотов автомобиля. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков и правил въезда на прилегающую территорию. На участке дороги перед автомобилем установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо". Действие этого знака, установленного в начале дороги или за перекрестком, распространяется на весь участок до следующего перекрестка. Какая траектория поворота налево разрешена для въезда на автозаправочную станцию в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Траектория поворота А.
  2. Траектория поворота Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: за якою траєкторією дозволений поворот

Заезды на автозаправочную станцию не являются перекрестками, поскольку АЗС по правилам относятся к прилегающей территории. Знак 4.1 не запрещает поворот направо на прилегающие территории.

В изображенной ситуации водитель планирует выполнить поворот не направо, а налево, что в зоне действия этого знака запрещено.

Правильный ответ №4

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
