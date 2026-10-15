Тестування з ПДР: у якому напрямку дозволений рух трактора

Можливі напрямки руху трактора на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та табличок до них. До перехрестя під'їхав трактор, водієві якого пропонуються напрямки для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч. За якою траєкторію він має право їхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та ліворуч. Прямо та праворуч. Лише праворуч. Праворуч та ліворуч. Всі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено дорожні знаки (зверху вниз) 2.1 "Дати дорогу", 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено" та табличку 7.3.1 "Напрямок дії".

Знак 2.1 розв’язати задачу не допоможе, адже питання не про порядок проїзду перехрестя.

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Знак 3.3 забороняє рух не лише вантажних автомобілів і складів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, а й тракторів, самохідних машин і механізмів.

Табличка 7.3.1 вказує, що вимога заборонного знака 3.3 поширюється у напрямку праворуч. Отже, водієві трактора заборонено повертати праворуч.

Водночас рух прямо та ліворуч нічим не обмежений.

Правильна відповідь №2

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