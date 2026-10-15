Тест ПДД: в каком направлении разрешено движение трактора

Возможные направления движения трактора на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и табличек к ним. К перекрестку подъехал трактор, водителю которого предлагаются направления для дальнейшего движения: прямо, направо и налево. По какой траектории он имеет право ехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только прямо. Прямо и налево. Прямо и направо. Только направо. Направо и налево. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлены дорожные знаки (сверху вниз) 2.1 "Уступить дорогу", 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и табличка 7.3.1 "Направление действия".

Знак 2.1 не поможет решить задачу, ведь вопрос не о порядке проезда перекрестка.

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Знак 3.3 запрещает движение не только грузовых автомобилей и автопоездов с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т, но и тракторов, самоходных машин и механизмов.

Табличка 7.3.1 указывает, что требование запрещающего знака 3.3 распространяется в направлении направо. Следовательно, водителю трактора запрещено поворачивать направо.

В то же время движение прямо и налево ничем не ограничено.

Правильный ответ №2

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