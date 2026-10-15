Тест ПДД: в каком направлении разрешено движение трактора

Тест ПДД для умных водителей: куда может ехать трактор
Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков и табличек к ним. К перекрестку подъехал трактор, водителю которого предлагаются направления для дальнейшего движения: прямо, направо и налево. По какой траектории он имеет право ехать в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и налево.
- Прямо и направо.
- Только направо.
- Направо и налево.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлены дорожные знаки (сверху вниз) 2.1 "Уступить дорогу", 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено" и табличка 7.3.1 "Направление действия".
Знак 2.1 не поможет решить задачу, ведь вопрос не о порядке проезда перекрестка.
Знак 3.3 запрещает движение не только грузовых автомобилей и автопоездов с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т, но и тракторов, самоходных машин и механизмов.
Табличка 7.3.1 указывает, что требование запрещающего знака 3.3 распространяется в направлении направо. Следовательно, водителю трактора запрещено поворачивать направо.
В то же время движение прямо и налево ничем не ограничено.
Правильный ответ №2
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