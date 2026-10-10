Хитрый тест по ПДД: кому должен уступить дорогу водитель легкового автомобиля

Белое авто приближается к перекрестку. Рисунок: Керманич

Задача на знание предупреждающих дорожных знаков и по теме проезда перекрестков. Водитель белого автомобиля движется прямо. В это же время с пересекающихся дорог справа выезжает грузовик, а слева — трактор. Кому обязан уступить дорогу водитель белого легкового автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Грузовику. Трактору. Грузовику и трактору. Должен проехать первым, не уступая ни одному из них.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля видит справа от себя дорожный знак 1.23.3 "Примыкание второстепенной дороги с обеих сторон". Этот предупреждающий знак указывает, что водитель движется по главной дороге.

Согласно пункту 16.11 ПДД, на перекрестке неравных по значимости дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному пересечению проезжих частей по главной дороге.

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Водители трактора и грузовика едут по второстепенным дорогам, поэтому водитель белой машины имеет приоритет и проезжает первым.

Правильный ответ №4

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