Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР для початківців: кому поступається водій авто

Тест ПДР для початківців: кому поступається водій авто

Ua ru
10 жовтня 2026 19:40
Хитрий тест ПДР: кому зобов’язаний поступитися водій легковика
Біле авто наближається до перехрестя. Малюнок: Керманич

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій білого автомобіля рухається прямо. Водночас з перехрещених доріг праворуч виїжджає вантажівка, а ліворуч — трактор. Кому зобов’язаний поступитися дорогою водій білого легкового автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Реклама

Варіанти відповіді

  1. Вантажівці.
  2. Трактору.
  3. Вантажівці і трактору.
  4. Має проїхати першим, не поступаючись жодному з них.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Водій білого авто бачить праворуч від себе дорожній знак 1.23.3 "Прилягання другорядної дороги з обох боків". Цей попереджувальний знак вказує, що водій рухається головною дорогою.

Згідно з пунктом 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою.

Читайте також:

Водії трактора та вантажівки їдуть другорядними дорогами, тому водій білої машини має пріоритет та проїжджає першим.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації