Хитрий тест ПДР: кому зобов’язаний поступитися водій легковика

Тест ПДР для початківців: кому поступається водій авто
Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій білого автомобіля рухається прямо. Водночас з перехрещених доріг праворуч виїжджає вантажівка, а ліворуч — трактор. Кому зобов’язаний поступитися дорогою водій білого легкового автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Вантажівці.
- Трактору.
- Вантажівці і трактору.
- Має проїхати першим, не поступаючись жодному з них.
Розбір задачі
Водій білого авто бачить праворуч від себе дорожній знак 1.23.3 "Прилягання другорядної дороги з обох боків". Цей попереджувальний знак вказує, що водій рухається головною дорогою.
Згідно з пунктом 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою.
Водії трактора та вантажівки їдуть другорядними дорогами, тому водій білої машини має пріоритет та проїжджає першим.
Правильна відповідь №4
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