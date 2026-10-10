Хитрий тест ПДР: кому зобов’язаний поступитися водій легковика

Біле авто наближається до перехрестя. Малюнок: Керманич

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків та з теми про проїзд перехресть. Водій білого автомобіля рухається прямо. Водночас з перехрещених доріг праворуч виїжджає вантажівка, а ліворуч — трактор. Кому зобов’язаний поступитися дорогою водій білого легкового автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

Вантажівці. Трактору. Вантажівці і трактору. Має проїхати першим, не поступаючись жодному з них.

Розбір задачі

Водій білого авто бачить праворуч від себе дорожній знак 1.23.3 "Прилягання другорядної дороги з обох боків". Цей попереджувальний знак вказує, що водій рухається головною дорогою.

Згідно з пунктом 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою.

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Водії трактора та вантажівки їдуть другорядними дорогами, тому водій білої машини має пріоритет та проїжджає першим.

Правильна відповідь №4

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