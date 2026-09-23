Хитрий тест ПДР на перехресті: куди дозволений рух водієві

Білий автомобіль перед перехрестям. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водію білого автомобіля на перехресті пропонують чотири напрямки для подальшого проїзду: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. Куди йому дозволено продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

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Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Ліворуч. Прямо. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. Ліворуч та на у зворотному напрямку. Дозволено у будь-якому напрямку.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля бачить перед собою знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що він виїжджає з дороги з одностороннім рухом, а отже у разі їзди у зворотному напрямку, водій опиниться проти потоку на зустрічній смузі, що заборонено.

Знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяє їхати лише у вказаних напрямках. Тобто рухатися прямо водій може, але повернути праворуч заборонено.

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Повернути ліворуч водій також не може, адже знаходиться на правій смузі.

Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: