Хитрий тест ПДР на перехресті: куди дозволений рух водієві

Каверзний тест ПДР: в якому напрямку можна їхати
Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водію білого автомобіля на перехресті пропонують чотири напрямки для подальшого проїзду: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. Куди йому дозволено продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".
Варіанти відповіді
- Прямо та ліворуч.
- Ліворуч.
- Прямо.
- Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.
- Ліворуч та на у зворотному напрямку.
- Дозволено у будь-якому напрямку.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля бачить перед собою знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Це означає, що він виїжджає з дороги з одностороннім рухом, а отже у разі їзди у зворотному напрямку, водій опиниться проти потоку на зустрічній смузі, що заборонено.
Знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяє їхати лише у вказаних напрямках. Тобто рухатися прямо водій може, але повернути праворуч заборонено.
Повернути ліворуч водій також не може, адже знаходиться на правій смузі.
Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом праворуч та ліворуч, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.
Правильна відповідь №3
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