Хитрый тест ПДД на перекрестке: куда разрешено движение водителю

Белый автомобиль перед перекрестком. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю белого автомобиля на перекрестке предлагаются четыре направления для дальнейшего проезда: направо, прямо, налево и разворот. Куда ему разрешено продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Прямо и налево. Налево. Прямо. Прямо, налево и в обратном направлении. Налево и в обратном направлении. Разрешено в любом направлении.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля видит перед собой знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что он выезжает с дороги с односторонним движением, то есть, в случае движения в обратном направлении водитель окажется против потока на встречной полосе, что запрещено.

Знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает ехать только в указанных направлениях. То есть двигаться прямо водитель может, но поворачивать направо запрещено.

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Повернуть налево водитель также не может, ведь он находится на правой полосе.

Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения: