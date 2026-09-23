Хитрый тест ПДД на перекрестке: куда разрешено движение водителю

Каверзный тест ПДД: в каком направлении можно ехать
Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. Водителю белого автомобиля на перекрестке предлагаются четыре направления для дальнейшего проезда: направо, прямо, налево и разворот. Куда ему разрешено продолжить движение в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".
Варианты ответа
- Прямо и налево.
- Налево.
- Прямо.
- Прямо, налево и в обратном направлении.
- Налево и в обратном направлении.
- Разрешено в любом направлении.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля видит перед собой знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Это означает, что он выезжает с дороги с односторонним движением, то есть, в случае движения в обратном направлении водитель окажется против потока на встречной полосе, что запрещено.
Знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает ехать только в указанных направлениях. То есть двигаться прямо водитель может, но поворачивать направо запрещено.
Повернуть налево водитель также не может, ведь он находится на правой полосе.
Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом направо и налево или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.
Правильный ответ №3
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