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Головна Авто Тест ПДР для розумних водіїв: куди дозволений рух

Тест ПДР для розумних водіїв: куди дозволений рух

Ua ru
13 жовтня 2026 20:40
Тест ПДР про дозволені напрямки руху: багато водіїв помиляються
Напрямки руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків, а також з теми про регулювання руху. На перехресті водієві синього автомобіля запропоновані наступні напрямки: праворуч (А), прямо (Б), ліворуч (В) та розворот (Г). Куди він має право проїхати у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За напрямком В.
  2. За напрямком Г.
  3. За напрямками А та Б.
  4. За усіма напрямками, окрім В.
  5. Усі напрямки дозволені.
  6. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: куди можна їхати

Червоний сигнал світлофора забороняє рух транспортних засобів в усіх напрямках. Водночас у додатковій секції увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє рух ліворуч та розворот.

Також на перехресті встановлений знак 2.23 "Поворот ліворуч заборонено", який забороняє проїзд в той бік, куди дозволяє стрілочка світлофора, але не забороняє розворот.

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Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Але вимоги заборонних знаків сигнали світлофорів не скасовують. Тому водій не може проїхати за напрямком В.

Проїхати прямо або праворуч забороняє червоний сигнал світлофора.

Таким чином дозволений лише розворот.

Правильна відповідь №2

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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