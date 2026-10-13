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Главная Авто Тест ПДД для умных водителей: куда разрешено движение

Тест ПДД для умных водителей: куда разрешено движение

Ua ru
13 октября 2026 20:40
Тест ПДД о разрешенных направлениях движения: многие водители ошибаются
Направления движения авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков, а также по теме о регулировании движения. На перекрестке водителю синего автомобиля предложены следующие направления: направо (А), прямо (Б), налево (В) и разворот (Г). Куда он имеет право проехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. В направлении В.
  2. В направлении Г.
  3. По направлениям А и Б.
  4. По всем направлениям, кроме В.
  5. Все направления разрешены.
  6. Все направления запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: куди можна їхати

Красный сигнал светофора запрещает движение транспортных средств во всех направлениях. В то же время в дополнительной секции горит зеленая стрелка, которая разрешает движение налево и разворот.

Также на перекрестке установлен знак 2.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает проезд в ту сторону, куда разрешает стрелка светофора, но не запрещает разворот.

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Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Однако сигналы светофоров не отменяют требования запрещающих знаков. Поэтому водитель не может проехать в направлении В.

Проехать прямо или направо запрещает красный сигнал светофора.

Таким образом, разрешен только разворот.

Правильный ответ №2

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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