Тест ПДД о разрешенных направлениях движения: многие водители ошибаются

Тест ПДД для умных водителей: куда разрешено движение
Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков, а также по теме о регулировании движения. На перекрестке водителю синего автомобиля предложены следующие направления: направо (А), прямо (Б), налево (В) и разворот (Г). Куда он имеет право проехать в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- В направлении В.
- В направлении Г.
- По направлениям А и Б.
- По всем направлениям, кроме В.
- Все направления разрешены.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
Красный сигнал светофора запрещает движение транспортных средств во всех направлениях. В то же время в дополнительной секции горит зеленая стрелка, которая разрешает движение налево и разворот.
Также на перекрестке установлен знак 2.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает проезд в ту сторону, куда разрешает стрелка светофора, но не запрещает разворот.
Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Однако сигналы светофоров не отменяют требования запрещающих знаков. Поэтому водитель не может проехать в направлении В.
Проехать прямо или направо запрещает красный сигнал светофора.
Таким образом, разрешен только разворот.