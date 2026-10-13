Тест ПДД о разрешенных направлениях движения: многие водители ошибаются

Направления движения авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков, а также по теме о регулировании движения. На перекрестке водителю синего автомобиля предложены следующие направления: направо (А), прямо (Б), налево (В) и разворот (Г). Куда он имеет право проехать в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

В направлении В. В направлении Г. По направлениям А и Б. По всем направлениям, кроме В. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

Красный сигнал светофора запрещает движение транспортных средств во всех направлениях. В то же время в дополнительной секции горит зеленая стрелка, которая разрешает движение налево и разворот.

Также на перекрестке установлен знак 2.23 "Поворот налево запрещен", который запрещает проезд в ту сторону, куда разрешает стрелка светофора, но не запрещает разворот.

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Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Однако сигналы светофоров не отменяют требования запрещающих знаков. Поэтому водитель не может проехать в направлении В.

Проехать прямо или направо запрещает красный сигнал светофора.

Таким образом, разрешен только разворот.

Правильный ответ №2