Тест ПДР для досвідчених: яка черговість проїзду перехрестя
Задача з теми про проїзд перехресть. На ділянці сірий мікроавтобус проїжджає прямо, червоний автомобіль повертає праворуч, а синій — ліворуч. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Червоний автомобіль і мікроавтобус, а потім синій автомобіль.
- Синій автомобіль, а потім червоний разом з мікроавтобусом.
- Червоний автомобіль, синій, мікроавтобус.
- Мікроавтобус, синій автомобіль, червоний.
Розбір задачі
На нерегульованому перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з цими знаками, на головній дорозі перебуває водій червоного автомобіля, тому він проїжджає перехрестя першим.
Сірий мікроавтобус та синій автомобіль знаходяться на другорядних дорогах і перебувають у рівнозначних умовах між собою.
У такому разі проїзд регулюється правилом перешкоди праворуч. Позаяк синій автомобіль наближається до мікроавтобуса з правого боку, згідно з пунктом 16.12 ПДР, він має перевагу в русі. Мікроавтобус проїде останнім.
Правильна відповідь №3
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