Тест ПДР, де помиляються 49%: яка траєкторія розвороту правильна
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Водію жовтого автомобіля запропоновані дві траєкторії розвороту: по ближній (А) та по дальній (Б) дузі. За якою з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише траєкторія А.
- Лише траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволяються.
- Обидві траєкторії забороняються.
Розбір задачі
Перед перехрестям встановлено (зверху вниз) знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та інформаційно-вказівний знак 5.10.1 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів". Стрілки на знаку 5.10.1 вказують, що на перехрещуваній дорозі звичайний транспорт рухається праворуч, а маршрутний — ліворуч виділеною смугою.
Розворот за траєкторією А проти потоку звичайного транспорту цілком дозволяється, якщо маневр виконується в межах перехрестя і не заборонений іншими дорожніми знаками чи розміткою.
Так само дозволений розворот і за траєкторією Б. Згідно з пунктом 17.1 ПДР, звичайним автомобілям рух і зупинка на смузі для маршрутних транспортних засобів забороняються, проте в цій ситуації водій виконує розворот безпосередньо на перехресті, а не на самій смузі.
Правильна відповідь №3
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