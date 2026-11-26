Траєкторії розвороту жовтого авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. Водію жовтого автомобіля запропоновані дві траєкторії розвороту: по ближній (А) та по дальній (Б) дузі. За якою з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише траєкторія А. Лише траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволяються. Обидві траєкторії забороняються.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено (зверху вниз) знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та інформаційно-вказівний знак 5.10.1 "Виїзд на дорогу зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів". Стрілки на знаку 5.10.1 вказують, що на перехрещуваній дорозі звичайний транспорт рухається праворуч, а маршрутний — ліворуч виділеною смугою.

Розворот за траєкторією А проти потоку звичайного транспорту цілком дозволяється, якщо маневр виконується в межах перехрестя і не заборонений іншими дорожніми знаками чи розміткою.

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Так само дозволений розворот і за траєкторією Б. Згідно з пунктом 17.1 ПДР, звичайним автомобілям рух і зупинка на смузі для маршрутних транспортних засобів забороняються, проте в цій ситуації водій виконує розворот безпосередньо на перехресті, а не на самій смузі.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: