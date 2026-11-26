Тест по ПДД, где ошибаются 49%: какая траектория разворота правильная
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Водителю желтого автомобиля предложены две траектории разворота: по ближней (А) и по дальней (Б) дуге. По какой из них разрешено выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только траектория А.
- Только траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Перед перекрестком установлены (сверху вниз) знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и информационно-указательный знак 5.10.1 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств". Стрелки на знаке 5.10.1 указывают, что на пересекаемой дороге обычный транспорт движется направо, а маршрутный — налево по выделенной полосе.
Разворот по траектории А против потока обычного транспорта полностью разрешен, если маневр выполняется в пределах перекрестка и не запрещен другими дорожными знаками или разметкой.
Также разрешен разворот и по траектории Б. Согласно пункту 17.1 ПДД, обычным автомобилям запрещено движение и остановка на полосе для маршрутных транспортных средств, однако в данной ситуации водитель совершает разворот непосредственно на перекрестке, а не на самой полосе.
Правильный ответ №3
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