Траектории разворота желтого авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Водителю желтого автомобиля предложены две траектории разворота: по ближней (А) и по дальней (Б) дуге. По какой из них разрешено выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только траектория А. Только траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлены (сверху вниз) знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и информационно-указательный знак 5.10.1 "Выезд на дорогу с полосой для движения маршрутных транспортных средств". Стрелки на знаке 5.10.1 указывают, что на пересекаемой дороге обычный транспорт движется направо, а маршрутный — налево по выделенной полосе.

Разворот по траектории А против потока обычного транспорта полностью разрешен, если маневр выполняется в пределах перекрестка и не запрещен другими дорожными знаками или разметкой.

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Также разрешен разворот и по траектории Б. Согласно пункту 17.1 ПДД, обычным автомобилям запрещено движение и остановка на полосе для маршрутных транспортных средств, однако в данной ситуации водитель совершает разворот непосредственно на перекрестке, а не на самой полосе.

Правильный ответ №3

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