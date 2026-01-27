Відео
Тест ПДР — чи дозволений обгін вантажівки

Дата публікації: 27 січня 2026 06:45
Складний тест ПДР про обгін: завдання, у якому помилилися 58% водіїв
Обгін вантажівки перед переїздом. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Попереду вас дуже повільно рухається вантажівка, хоча дорога перед нею вільна. Чи дозволено виконати обіг у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений обгін?

Одразу зверніть увагу на розмітку 1.5, яка розділяє транспортні потоки протилежних напрямків та дозволяє виїжджати на смугу зустрічного руху для обгону.

На ділянці є знак 1.27 "Залізничний переїзд із шлагбаумом" та табличка 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду". Вони встановлюються поза населеними пунктами на відстані 150–300 м до початку небезпечної ділянки.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними.

Позаяк у зображеній ситуації до переїзду щонайменше 150 м, обгін виконати не забороняється.

Правильна відповідь

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
