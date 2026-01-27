Складний тест ПДР про обгін: завдання, у якому помилилися 58% водіїв

Обгін вантажівки перед переїздом. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Попереду вас дуже повільно рухається вантажівка, хоча дорога перед нею вільна. Чи дозволено виконати обіг у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Одразу зверніть увагу на розмітку 1.5, яка розділяє транспортні потоки протилежних напрямків та дозволяє виїжджати на смугу зустрічного руху для обгону.

На ділянці є знак 1.27 "Залізничний переїзд із шлагбаумом" та табличка 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду". Вони встановлюються поза населеними пунктами на відстані 150–300 м до початку небезпечної ділянки.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними.

Позаяк у зображеній ситуації до переїзду щонайменше 150 м, обгін виконати не забороняється.

Правильна відповідь

№1

