Сложный тест ПДД об обгоне: задание, в котором ошиблись 58% водителей

Обгон грузовика перед переездом. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Впереди вас очень медленно движется грузовик, хотя дорога перед ним свободная. Разрешено ли выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Сразу обратите внимание на разметку 1.5, которая разделяет транспортные потоки противоположных направлений и позволяет выезжать на полосу встречного движения для обгона.

На участке есть знак 1.27 "Железнодорожный переезд со шлагбаумом" и табличка 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду". Они устанавливаются вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м до начала опасного участка.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними.

Так как в изображенной ситуации до переезда не менее 150 м, обгон выполнить не запрещается.

Правильный ответ

№1

