Затори на дорогах: названі міста з найгіршим та найкращим трафіком

Стало відомо, скільки часу проводять в заторах водії в різних містах світу
Водії столиці Англії більше за інших проводять час у заторах, тоді як їхні колеги з кількох міст США, як не дивно, витрачають на пересування мінімум часу. Про це свідчить новий щорічний Індекс трафіку нідерландської фірми TomTom.
Дослідження розміщено на сайті компанії.
Лондон: по півтори години в заторах
Середній час у дорозі для типової поїздки на 10 км у місті торік становив 37 хвилин та 20 секунд. Це на хвилину більше, ніж у 2022-му та на дві, ніж у 2021-му. Тобто, повільно, але впевнено ситуація на дорогах столиці Великої Британії повертається на допандемічний рівень.
А середньостатистичний водій, який проїжджає 10 км вранці та 10 км ввечері, в години пік, проводить у заторах 1 годину 28 хвилин щодня.
Інші рекордсмени антирейтингу
Щоб проїхати 10 км водії в середньому витрачають:
- у Дубліні (Ірландія) — 29 хвилин і 30 секунд;
- у Торонто (Канада) — 29 хвилин;
- у Мілані (Італія) — 28 хвилин 50 секунд;
- в Лімі (Перу) — 28 хвилин 30 секунд.
У цих чотирьох містах водії втрачають в середньому одну хвилину на кожен кілометр шляху через загальний трафік та затори.
Загалом ще в 80 містах світу водії витрачають понад 20 хвилин на 10-кілометрову поїздку.
Які міста правильно керують трафіком
Добре керують дорожнім рухом в американських містах Дейтон, Акрон, Олбані, Сиракузи, Детройт, Мемфіс, Сент-Луїс, Талсу, Цинциннаті та Баффало. В середньому, щоб проїхати 10 км через ці міста з трафіком, потрібно лише 10 хвилин, а в оптимальних умовах — близько 8 хвилин та 30 секунд.
Всі вони мають великі автомагістралі, що проходять прямо через міста, а середня швидкість руху перевищує 60 км/год. Така інфраструктура є унікальним сучасним винаходом й просто не пристосована для Лондона або Дубліна.
Раніше ми публікували дослідження, які машини купують люди різних професій в Україні та, як українці ставляться до своїх автомобілів.
Читайте Новини.LIVE!