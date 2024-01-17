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Стало известно, сколько времени проводят в пробках водители в разных городах мира

17 января 2024 16:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пробки на дорогах: названные города с самым плохим и лучшим трафиком
В 2023 году Лондон остался самым медленным городом в мире. Фото: bloomberg.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Водители столицы Англии больше других проводят время в пробках, тогда как их коллеги из нескольких городов США, как ни странно, тратят на передвижение минимум времени. Об этом свидетельствует новый ежегодный индекс трафика нидерландской фирмы TomTom.

Исследование размещено на сайте компании.

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Среднее время в пути для типичной поездки на 10 км в городе в прошлом году составляло 37 минут и 20 секунд. Это на минуту больше, чем в 2022-м и на две — чем в 2021-м. То есть медленно, но уверенно ситуация на дорогах столицы Великобритании возвращается на допандемический уровень.

А среднестатистический водитель, проезжающий 10 км утром и 10 км вечером, в час пик, проводит в пробках 1 час 28 минут каждый день.

Другие рекордсмены антирейтинга

Чтобы проехать 10 км водители в среднем тратят:

  • в Дублине (Ирландия) — 29 минут и 30 секунд;
  • в Торонто (Канада) — 29 минут;
  • в Милане (Италия) — 28 минут 50 секунд;
  • в Лиме (Перу) — 28 минут 30 секунд.

В этих четырех городах водители теряют в среднем одну минуту на каждый километр пути из-за общего трафика и пробок.

В общей сложности еще в 80 городах мира водители тратят более 20 минут на 10-километровую поездку.

Какие города правильно управляют трафиком

Хорошо управляют дорожным движением в американских городах Дейтон, Акрон, Олбани, Сиракузы, Детройт, Мемфис, Сент-Луис, Талсу, Цинциннати и Буффало. В среднем, чтобы проехать 10 км через эти города с трафиком, нужно всего 10 минут, а в оптимальных условиях — около 8 минут и 30 секунд.

Все они имеют большие автомагистрали, проходящие прямо через города, а средняя скорость движения превышает 60 км/ч. Такая инфраструктура является уникальным современным изобретением и просто не приспособлена для Лондона или Дублина.

Ранее мы публиковали исследования, какие машины покупают люди разных профессий в Украине и, как украинцы относятся к своим автомобилям.

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