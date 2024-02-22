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Стало відомо, без яких функцій українці не куплять авто — дослідження

22 лютого 2024 12:32
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Без яких функцій та систем українці не куплять автомобіль — опитування
Водії готові платити за безпеку. Фото: green-way.com.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Більшість українських автомобілістів при виборі автомобіля орієнтуються на наявність в машині насамперед безпекових функцій та засобів легкого кермування. Опитування аналітичної компанії Autolist показало, що у водіїв у пріоритеті.

Про це повідомила Avtosota.

Найнеобхідніші функції в автомобілі, на думку респондентів

  • 92% — гідравлічний або електричний підсилювач керма, подушки безпеки;
  • 89% — центральний замок, кондиціонер або клімат-контроль;
  • 86% — електричні склопідйомники;
  • 79% — протитуманні фари;
  • 78% — трекшн-контроль;
  • 77% — задні дискові гальма;
  • 69% — підігрів сидінь, регульована рульова колонка.

За що готові платити українські водії

  • безпека;
  • загальний комфорт під час подорожі;
  • зручне водіння, особливо за поганих погодних умов.

Раніше опитування показало, більшість українців вважають, що фахівці по роботі з клієнтами, маркетологи, піарники та представники вищого та середнього менеджменту прагнуть підкреслити свій статус у суспільстві за допомогою автомобіля.

Також було проведено дослідження, щоб з'ясувати, скільки часу проводять в заторах водії в різних містах світу.

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