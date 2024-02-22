Без яких функцій та систем українці не куплять автомобіль — опитування

Водії готові платити за безпеку. Фото: green-way.com.ua

Більшість українських автомобілістів при виборі автомобіля орієнтуються на наявність в машині насамперед безпекових функцій та засобів легкого кермування. Опитування аналітичної компанії Autolist показало, що у водіїв у пріоритеті.

Про це повідомила Avtosota.

Найнеобхідніші функції в автомобілі, на думку респондентів

92% — гідравлічний або електричний підсилювач керма, подушки безпеки;

89% — центральний замок, кондиціонер або клімат-контроль;

86% — електричні склопідйомники;

79% — протитуманні фари;

78% — трекшн-контроль;

77% — задні дискові гальма;

69% — підігрів сидінь, регульована рульова колонка.

За що готові платити українські водії

безпека;

загальний комфорт під час подорожі;

зручне водіння, особливо за поганих погодних умов.

Раніше опитування показало, більшість українців вважають, що фахівці по роботі з клієнтами, маркетологи, піарники та представники вищого та середнього менеджменту прагнуть підкреслити свій статус у суспільстві за допомогою автомобіля.



Також було проведено дослідження, щоб з'ясувати, скільки часу проводять в заторах водії в різних містах світу.