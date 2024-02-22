Без яких функцій та систем українці не куплять автомобіль — опитування

Стало відомо, без яких функцій українці не куплять авто — дослідження
22 лютого 2024 12:32
Водії готові платити за безпеку. Фото: green-way.com.ua
Більшість українських автомобілістів при виборі автомобіля орієнтуються на наявність в машині насамперед безпекових функцій та засобів легкого кермування. Опитування аналітичної компанії Autolist показало, що у водіїв у пріоритеті.
Про це повідомила Avtosota.
Найнеобхідніші функції в автомобілі, на думку респондентів
- 92% — гідравлічний або електричний підсилювач керма, подушки безпеки;
- 89% — центральний замок, кондиціонер або клімат-контроль;
- 86% — електричні склопідйомники;
- 79% — протитуманні фари;
- 78% — трекшн-контроль;
- 77% — задні дискові гальма;
- 69% — підігрів сидінь, регульована рульова колонка.
За що готові платити українські водії
- безпека;
- загальний комфорт під час подорожі;
- зручне водіння, особливо за поганих погодних умов.
Раніше опитування показало, більшість українців вважають, що фахівці по роботі з клієнтами, маркетологи, піарники та представники вищого та середнього менеджменту прагнуть підкреслити свій статус у суспільстві за допомогою автомобіля.
Також було проведено дослідження, щоб з'ясувати, скільки часу проводять в заторах водії в різних містах світу.
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